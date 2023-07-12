Парня убило током в фонтане на северо-западе Москвы

В Москве молодой человек решил искупаться в фонтане и получил удар током Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве 20-летний парень залез в фонтан и погиб от удара тока. Несчастный случай произошел 11 июля на площади Академика Курчатова в Щукино, сообщил источник KP.RU.

По данным телеграм-канала «SHOT», молодой человек вместе с сестрой катался на велосипедах. Доехав до сквера возле Щукинского парка, парень решил немного охладиться – он забрался в фонтан, в этот момент его ударило током. На место вызвали сотрудников экстренных служб. Медики попытались реанимировать пострадавшего, но он скончался.

Территорию фонтана оцепили, рядом установили табличку с надписью «Купаться запрещено». По факту случившегося проводится проверка.

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