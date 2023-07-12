Автомобиль перевернулся после ДТП на 34-м км МКАД в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внешней стороне 34-го км МКАД (перед развязкой с Варшавским шоссе) столкнулись два автомобиля. Одно из транспортных средств опрокинулось на крышу, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 12 июля.

Участниками аварии стали две легковушки, в частности машина такси. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение на участке затруднено. В сторону Варшавского шоссе доступны три полосы из шести. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что в Москве электричка сбила двух человек на платформе Лосиноостровская. Один человек погиб, второй – пострадал. Деталаи случившегося выясняются.