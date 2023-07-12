Уборщик поезда Санкт-Петербург – Москва украл у пассажира часы за 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело о краже Фото: МВД Медиа

В Москве сотрудники транспортной полиции задержали уборщика поездов по подозрению в краже часов у пассажира поезда Санкт-Петербург – Москва, сообщили на сайте МВД Медиа.

Потерпевший обратился в полицию. Он рассказал, что случайно оставил на столике в спальном вагоне часы стоимостью 1 млн рублей, а когда вернулся – дорогостоящего украшения на месте уже не было. Правоохранители установили личность вора – им оказался ранее судимый приезжий, уборщик поезда. Задержанный признал вину и вернул похищенный аксессуар.

Возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранта заключили под стражу. Расследование продолжается.

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