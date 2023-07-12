Мужчина предстанет перед судом за ограбление кафе в центре Москвы

Молодой человек вынес из кафе геймпады, диски, игровые приставки, а также деньги из кассы Фото: прокуратура Москвы

В Москве будут судить 20-летнего мужчину, обвиняемого в ограблении кафе на Трубной улице, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, ночью молодой человек взломал замок входной двери и проник в кафе. Злоумышленник похитил из заведения геймпады, диски, игровые приставки, а также деньги, хранившиеся в кассе. Сумма материального ущерба составила почти 130 тысяч рублей. Как выяснилось, ранее мужчина работал в этом кафе.

Вора задержали и заключили под стражу, ему предъявили обвинение. Украденное имущество вернули законному владельцу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным приговором направили в суд для рассмотрения по существу.

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