Мужчина пытался дать взятку инспектору ДПС в Новой Москве

Мужчине предъявили обвинение в покушение на дачу взятки должностному лицу Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Новой Москве возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, пытавшегося дать взятку сотруднику ДПС, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Инцидент произошел 8 июля. Находясь в служебном автомобиле, фигурант попытался «откупиться» от составления протокола об административном правонарушении и предал инспектору ГИБДД 50 тысяч рублей. Полицейский отказался брать деньги, нарушителя задержали.

С фигурантом провели следственные действия, он полностью признал вину. Мужчине предъявили обвинение в покушение на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина попытался дать взятку инспектору ГИБДД и стал фигурантом уголовного дела. В ходе допроса нарушитель признал вину.