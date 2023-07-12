Собянин рассказал об открытии пяти реконструированных поликлиник в разных районах Москвы

В отремонтированных поликлиниках установили новейшее медицинское оборудование. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

В столичном районе Новогиреево после реконструкции вновь открылась городская поликлиника. Ее здание было практически отстроено заново, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В приоритетном порядке формируем в каждом районе социальную инфраструктуру. Важно, чтобы качественная медицинская помощь была рядом с домом. В эти дни после реконструкции заработал филиал №1 поликлиники №69 в Новогиреево. По новому московскому стандарту здание практически перестроили», - написал глава города.

Четырёхэтажный дом появился в районе Новогиреево в 1969 году. С тех пор строение морально устарело, в нем недоставало места. Во время реконструкции в здании удалось увеличить число кабинетов, в которых теперь принимают пациентов врачи общей практики. Часть обновленных помещений были отданы под процедурные.

«Установили новейшее медицинское оборудование. Организовали безбарьерную среду, разработали удобную навигацию, благоустроили территорию», - рассказал Сергей Собянин.

В здании организовали специальный зал для занятий лечебной физкультурой и кабинет массажа. Для пациентов обустроили комфортные зоны ожидания с мягкой мебелью, кондиционерами, телевизорами и кулерами с питьевой водой. Особо поработали над дизайном помещений, создав в них теплую приятную атмосферу. Для медицинского персонала оборудовали уютные комнаты отдыха. Здесь врачи и медсестры могут расслабиться во время перерыва, перекусить или попить чаю. А обсудить рабочие дела можно в помещении профессионального развития и роста, оснащённом всем необходимым для комфортной работы.

По словам Сергея Собянина, в начале недели после капитального ремонта также открылись четыре обновленные поликлиники в районах Очаково-Матвеевское, Орехово-Борисово, Южное Бутово, Северное Тушино.

Ранее мэр города рассказал, что на северо-востоке и западе Москвы открылись после капремонта три поликлиники. После реконструкции пациентов снова принимают филиал №1 детской городской поликлиники №130 в районе Крылатское, филиал №2 городской поликлиники №12 в Останкинском районе, а также детско-взрослая поликлиника в поселке Рублево, в которую входят филиал №1 взрослой поликлиники №195 и педиатрическое отделение детской поликлиники №130. По словам главы города, все модернизированные поликлиники работают по новому московскому стандарту. Отремонтированные здания оснастили новой техникой, помогающей врачам ставить более точные диагнозы.