Один человек погиб при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

В Москве в жилом доме на улице Айвазовского произошел пожар Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в жилом доме на улице Айвазовского произошел пожар. В результате ЧП погиб один человек, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 12 июля в 18:40. На место прибыли сотрудники пожарно-спасательных подразделений. Огнеборцы установили, что загорелась квартира на седьмом этаже. Через 20 минут специалисты локализовали пожар, а еще через 10 минут – полностью ликвидировали. Из горящего дома эвакуировали четырех человек, один жилец погиб. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в деревне под Солнечногорском сгорели деревянные хозпостройки. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров, никто не пострадал. По факту случившегося возбудили уголовное дело о поджоге. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.