Индивидуальными предпринимателями в Москве зарегистрировались уже более 400 тысяч человек

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил об увеличении числа индивидуальных предпринимателей (ИП) в столице. Озвученные им данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) подтверждают растущую популярность этой формы ведения бизнеса.

«За год, с 10 июня 2022 года по 10 июня 2023-го, число столичных ИП увеличилось на 7,6 процента и достигло 400,2 тысячи, - отметил заммэра. - Этому способствуют удобные налоговые режимы для микробизнеса, широкий перечень программ поддержки, удобство цифровых сервисов регистрации».

По его словам, дополнительным стимулом для развития ИП послужил уход зарубежных брендов. Их места на внутреннем рынке сразу же начали занимать отечественные предприниматели.

Подробностями поделился Департамент экономической политики и развития столицы. Чаще всего ИП работают в сфере торговли - 31 процент от всех индивидуальных предпринимателей города. Строительством заняты 17 процентов, консалтингом - 9,3 процента, в ИТ - 5,4 процента, в обрабатывающих производствах – 4,4 процента.

Самый большой рост числа ИП за год был отмечен в торговле – на 18,1 процента. При этом в строительстве - на 8,2 процента, в консалтинге – на 5,4 процента, в ИТ – на 2,6 процента, в обрабатывающей промышленности – на 9,4 процента.

Напомним, город оказывает постоянную поддержку малому бизнесу в сложившейся экономической ситуации. Благодаря этому ИП могут уменьшить вероятность рисков и обезопасить себя от прекращения работы. Столичными программами помощи вправе воспользоваться, к примеру, общепит, такси и каршеринг, инновационные проекты, пищевые и импортозамещающие производства. Вместе с отраслевыми мерами поддержки ИП могут обратиться и к другим антикризисным инструментам. Среди них - льготные кредиты, субсидии, отсрочки и многое другое для тех, кто арендует имущество у города.