Телеведущий Дмитрий Дибров вспомнил о насмешках москвичей над ним после переезда в столицу Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущий Дмитрий Дибров вспомнил, с чем ему пришлось столкнуться после переезда в Москву. Как признался шоумен, коренные жители столицы посмеивались над его южным акцентом. О нелегкой судьбе приезжего Дибров рассказал в интервью «Мосленте».

Известный телеведущий и журналист родился в Ростове-на-Дону, где рос и затем поступил в университет. В 1981 году он получил диплом и отправился покорять Москву.

Сам Дмитрий Дибров признается, что было непросто — новые знакомые смеялись над ним из-за южного акцента — как и большинство земляков, будущий шоумен, например, «округлял» букву «В».

— Как только я открывал рот, все вокруг начинали хохотать. Я, может, что-то умное хочу сказать, а они смеются надо мной! А особенно всех веселили мои «вереука» и «водопроуодчик», — рассказал ведущий.

Ранее KP.RU писал, что по словам актера Александра Олешко, в Москве больше хороших ресторанов, чем в Париже и Лондоне.