Мост северного дублера Кутузовского проспекта выдержал тест на статическое напряжение и колебания под нагрузкой

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На западе столицы строится Северный дублер Кутузовского проспекта. По концессионному соглашению платная автомагистраль пройдет от делового квартала «Москва-Сити» до МКАДа. Длина маршрута составит более 20 километров, включая съезды. Сооружение уже частично готово. К примеру, уложен асфальт на мосту через реку Москву и смонтирована подсветка. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, на переправе провели успешное тестирование на статическое напряжение и колебания под нагрузкой. Инженерная конструкция полностью отвечает проектным требованиям. Это подтверждено экспертным заключением. Положительную оценку специалисты Научно-исследовательского института мостов и гидротехнических сооружений поставили и съезду на Шелепихинскую набережную.

«Два искусственных сооружения Северного дублера практически готовы к вводу в эксплуатацию, - отметил глава ведомства. - Осталось нанести дорожную разметку и установить указатели».

При испытаниях моста по действующим правилам главные балки и прогибы в арочных сечениях сначала наполняют тяжёлым грузом и проводят замеры напряжения. Потом полученные данные сравнивают с расчетными значениями. Чтобы нагрузить опорное сечение 150-метрового пролета, на мост поставили 14 самосвалов каждый весом 30 тонн.

«По команде они медленно перемещались, останавливаясь на предварительно рассчитанных точках, - поделился подробностями директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев. - Статические испытания проверяют способность моста нести запроектированную нагрузку».

По его словам, с помощью динамических испытаний узнают период собственных колебаний моста.

Напомним, после запуска Северный дублер Кутузовского проспекта ускорит движение на самом проспекте и Можайском шоссе. При этом поездки водителей станут комфортнее в районе Делового центра и в целом в западных районах столицы. С помощью развязок дублер свяжут с соседними автодорогами города.