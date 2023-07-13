Синоптик Леус: в Москве ожидают самое холодное 13 июля за последние полвека Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Четверг, 13 июля 2023 года может стать одним из самых холодных дней за последние полвека в Москве. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что в городе останутся холодные воздушные массы. Будет облачно и дождливо. Максимальная температура, которая ждет москвичей — 15-17 градусов.

При этом Михаил Леус опроверг информацию о том, что якобы прошедшая ночь вошла в тройку самых холодных июльских ночей за последние 100 лет. Ее, как минимум, обогнали семь других, и это только с датой 12 на 13 июля.

В пятницу в Москву придет потепление, добавил синоптик. Столбики термометра поднимутся до отметки 21-23 градуса.

Ранее KP.RU публиковал прогноз погоды на 13 июля от Гидрометцентра России. По данным синоптиков, днем в столице будут лить небольшие и умеренные дожди, к ночи они станут кратковременными.