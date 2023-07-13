Московский транспорт и Центры госуслуг рассказали о добрых делах своих сотрудников

Фото: пресс-служба Московского метрополитена.

Московский транспорт запускает новый проект «Делай добрые дела» совместно с центрами госуслуг «Мои Документы».

«Наши дежурные по станции, сотрудники транспортной безопасности и другие специалисты спасали людей и животных, помогали воссоединению семей», - сообщает телеграмм-канал Московский транспорт.

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Фото: пресс-служба Московского метрополитена.

Отметим, что в Московском метрополитене с 2013 года работает Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), сотрудники которого ежедневно помогают маломобильным пассажирам пользоваться столичным транспортом. Инспекторы центра сопровождают организованные группы школьников, пассажиров с нарушением слуха или зрения, функций опорно-двигательного аппарата, многодетные семьи, родителей с колясками и пожилых людей.

Фото: пресс-служба Московского метрополитена.

Помимо этого, на инфраструктуре метрополитена проводится обучение собак-поводырей. Российская школа подготовки собак-поводырей Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» под контролем сотрудников ЦОМП обучает будущих помощников ориентироваться в метро, проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе, а также подавать хозяину упавшие вещи.