На западе Москвы загорелись стройматериалы Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожар утром 13 июля произошел в западном районе Москвы Кунцево. Горели стройматериалы. Огонь оперативно потушили, обошлось без жертв. Об этом KP.RU рассказали в ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 10:45 в четверг, 13 июля. По указанному адресу, на улице Ивана Франко, дом 43, строение 2, пожарные обнаружили горение строительных материалов. Угрозы распространения огня не было.

Всего лишь через 23 минуты от после поступившего вызова, пожар полностью ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в столице один человек погиб при пожаре в жилом доме на юго-западе. О возгорании стало известно вечером 12 июля. Огонь охватил жилые помещения в здании на улице Айвазовского. Из горящего дома эвакуировали четырех человек, один жилец погиб, писал KP.RU.