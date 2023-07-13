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НовостиОбщество13 июля 2023 10:05

Кинолог Голубев выступил за запрет калечащих операций для домашних животных

С помощью хирургических вмешательств допустимо только улучшать здоровье питомцев, считает специалист
Мила ГЕНЬ
Кинолог Голубев выступил за запрет калечащих операций для домашних животных

Кинолог Голубев выступил за запрет калечащих операций для домашних животных

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кинологи выступают за запрет калечащих операций для домашних животных, заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. В беседе с АГН «Москва» он объяснил, что под эту категорию попадают все хирургические вмешательства, целью которых становится не здоровье питомца, а какие-то другие цели его хозяев.

Самые распространенные операции, которые делают домашним животным не по медицинским показателям, это удаление голосовых связок собакам и фаланг пальцев кошкам. Первые таким образом перестают «мешать» хозяевам лаем, а вторые — портить мебель.

Однако такие способы обеспечения собственного комфорта недопустимы, подчеркивает кинолог.

Также часто животных отдают под нож ветеринарных хирургов ради выступления на выставках. Им «ставят» уши, увеличивают губы, делают имплантацию и т.д.

Отметим, что законопроект о запрете калечащих операций был повторно внесен в Госдуму в январе 2023 года. 20 июня депутаты его отклонили.

Ранее KP.RU писал, что кинолог Владимир Голубев рекомендовал не давать мороженое собакам.