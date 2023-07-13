Кинолог Голубев выступил за запрет калечащих операций для домашних животных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кинологи выступают за запрет калечащих операций для домашних животных, заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. В беседе с АГН «Москва» он объяснил, что под эту категорию попадают все хирургические вмешательства, целью которых становится не здоровье питомца, а какие-то другие цели его хозяев.

Самые распространенные операции, которые делают домашним животным не по медицинским показателям, это удаление голосовых связок собакам и фаланг пальцев кошкам. Первые таким образом перестают «мешать» хозяевам лаем, а вторые — портить мебель.

Однако такие способы обеспечения собственного комфорта недопустимы, подчеркивает кинолог.

Также часто животных отдают под нож ветеринарных хирургов ради выступления на выставках. Им «ставят» уши, увеличивают губы, делают имплантацию и т.д.

Отметим, что законопроект о запрете калечащих операций был повторно внесен в Госдуму в январе 2023 года. 20 июня депутаты его отклонили.

Ранее KP.RU писал, что кинолог Владимир Голубев рекомендовал не давать мороженое собакам.