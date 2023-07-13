Благодаря поддержке города заводы и фабрики Москвы приняли на работу более 700 новых сотрудников

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На промышленной выставке «Иннопром» заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил об активной реализации городом кадровых программ. Они позволяют обеспечить столичные предприятия необходимыми работниками и развивать их профессиональный потенциал.

«С начала года на работу в столичные производственные компании устроились 727 специалистов, - отметил заммэра. - Еще более 1,2 тысячи студентов колледжей сегодня проходят практику с возможностью выхода на работу».

Чтобы выяснить, какие именно сотрудники нужны столичным компаниям, в них проводятся опросы на эту тему. Сбором данных занимаются Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы совместно с Департаментом образования и науки столицы, а также Центром поддержки промышленности. Потом на их основе колледжи города и предприятия вместе составляют обучающие программы. Это дает возможность решить проблему с кадрами на производствах, направляя туда подготовленных для конкретной сферы выпускников.

Ещё одним проектом, позволяющим развивать кадровый потенциал в столице, стали организуемые с 2019 года мероприятия «Открой#Моспром». С их помощью каждый житель может оказаться на фабриках и заводах столицы и вживую увидеть их работу. Среди постоянных участников проекта - школьники и студенты, которые узнают больше о различных производствах. Для этого проводятся не только онлайн- и офлайн-экскурсии, но и мастер-классы, лекции, интеллектуальные состязания и множество других специальных событий.

А для повышения квалификации работников столичной промышленности в 2021 году запустили проект «Московская техническая школа». Прежде всего, его слушатели прокачивают свои знания и умения в работе с инновационными производственными технологиями.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, участники проекта узнают много нового и в результате растет кадровая эффективность. Обучение сейчас ведется по семи направлениям. Желающие могут посещать свыше 60 образовательных курсов.

«Помимо подготовки специалистов мы помогаем им сразу получить работу, - подчеркнул глава ведомства. - Для этого проект объединяет на одной площадке индустриальных и образовательных партнеров – сегодня их около 90».