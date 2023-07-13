«Онлайн-Академия 2.0» помогает предпринимателям добиваться успеха

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Основам ведения бизнеса в столице можно учиться дистанционно с помощью образовательной платформы «Онлайн-Академия 2.0».

На ней собраны обучающие материалы в разных форматах. Их разделили на четыре рубрики – «Программы и курсы», «Подкасты и аудио», «Вебинары и видео», «Бизнес-библиотека».

Благодаря проведенной ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) перезагрузке платформа уже достигла свыше 125 тысяч просмотров.

Наибольший интерес у пользователей сервиса вызвал новый раздел «Программы и курсы» - более 43% обращений к проекту.

«Материалы платформы позволяют развить основные предпринимательские навыки. У нас есть курсы по продажам на маркетплейсах от партнеров, подкасты о продвижении малого бизнеса в интернете и истории успешных предпринимателей. Можно читать различные статьи или скачать книгу, рассказывающую про управленческий учет доступным языком. Среди новинок – месяц бесплатной премиальной подписки на Закрытый клуб предпринимателей Деловой среды Сбера с бизнес-хаками, чек-листами и шаблонами договоров. Материалы «Онлайн-Академии 2.0» регулярно обновляются», – отметил руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов.

В разделе «Программы и курсы» пользователи найдут свыше двух десятков обучающих курсов. Они посвящены, например, основам критического мышления, основам SMM, нюансам работы с онлайн-кассой.

Раздел «Бизнес-библиотека», на который приходится 23% обращений, предлагает более 140 книг и статей на деловую тематику.

В тройке лидеров по количеству обращений - раздел «Вебинары и видео» (19%). Здесь доступны обучающие видео с уроками общения на английском, коммуникативной компетентности. Пользуются спросом туториалы: как открыть интернет-магазин, увеличить прибыль и использовать соцсеть для развития бизнеса. Также в разделе размещены записи вебинаров, посвященные темам продаж, раскрутки и управления брендом.

Ещё один раздел - «Подкасты и аудио» (15% обращений). В нем появились авторские рубрики, в числе которых «Корпорация ЗОЖ» Юлии Бикеевой с мотивирующими историями предпринимателей и экспертов.

Образовательная платформа «Онлайн-Академия 2.0» реализуется для выполнения целей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».