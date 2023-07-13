Очередного вора в законе будут судить в Москве Фото: "КП" Архив

Следственный комитет России по Москве завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ближайшее время вор в законе, который занимал эту «должность» около 11 лет, предстанет перед судом.

Обвиняемый — 41-летний мужчина. Следствие выяснило, что еще в 2012 году за ним признали высшее положение в преступной иерархии — «вор в законе». Это произошло после того, как он совершил убийство и покушение на убийство двух и более лиц вблизи улицы Пресненский вал в Москве, после чего оказался за решеткой.

Уголовное дело уже направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Ранее KP.RU писал, что московский суд отправил вора в законе Леху Семипалатинского в колонию на девять лет. Помимо занятия высшего положения в преступной иерархии, доказана также его вина в незаконном приобретении и хранении наркотиков.