Бесплатные тренировки Zumba Fitness пройдут с 4 августа по 8 сентября в рамках МУФ

На бесплатные занятия ждут москвичей любого возраста. Фото: mos.ru.

На Московском урбанистическом форуме в олимпийском комплексе «Лужники» с 4 августа по 8 сентября пройдут тренировки Zumba Fitness. На бесплатные занятия ждут москвичей любого возраста. По словам организаторов форума, танцевальные тренировки помогают укрепить разные группы мышц и сбросить лишние килограммы. С участниками будут заниматься профессиональные тренеры.

«Занятия в рамках «Московского марафона тренировок» организованы департаментом спорта города. Зумба - фитнес-направление, в основе которого лежат латиноамериканские танцы. Движения из таких популярных музыкальных жанров, как сальса, реггетон и кумбия, сочетаются с классическими фитнес-упражнениями и направлены на укрепление различных групп мышц, а также похудение и развитие чувства ритма», - рассказали организаторы.

Для того, чтобы прийти на занятия, необязательна предварительная подготовка. Принять в них участие может любой желающий вне зависимости от уровня физической активности, которую обычно ведет человек. Расписание тренировок Zumba Fitness будет опубликовано в ближайшее время.

Напомним, Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в центральном выставочном зале «Манеж» и выставочном центре «Гостиный двор».