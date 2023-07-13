Роспотребнадзор запретил купаться на пляже «Динамо» и на Головинских прудах в Москве
Фото: Иван МАКЕЕВ
Роспотребнадзор запретил купаться на пляже «Динамо» и на Головинских прудах в Северном административном округе Москвы. Решение начинает действовать прямо с 13 июля, рассказали в пресс-службе столичного управления.
Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды возле пляжа «Динамо» и на Головинских прудах. Сообщается, что качество образцов оказалось несоответствующим по микробиологическим показателям удовлетворительным результатам. В связи с этим с 13 июля 2023 временно запретили купание в указанных местах.
Те, кто вопреки предупреждению решат поплавать, могут подхватить дизентерию, энтеровирусные инфекции, паразитарные заболевания, лептоспироз, а также геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.
Запрет снимут только после того, как новые пробы окажутся качественными.
Отметим, что в настоящее время разрешено купаться только в следующих зонах отдыха: Путяевский пруд, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро, Тропарево.
Ранее KP.RU писал, что Роспотребнадзор выдал разрешение на купание на 10 пляжах столицы.