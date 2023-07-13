Монтажник разбился насмерть после падения строительной люльки на юго-востоке Москвы Фото: Иван Ванин

Во время проведения строительных работ на улице Ставропольской в городе Москве упала строительная люлька, в которой находился мужчина. Монтажник от полученных травм рабочий скончался на месте. Об этом KP.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

ЧП случилось около 18:00 по адресу улица Ставропольская, 36. Рабочий занимался ремонтом фасада здания. Ему пытались оказать медицинскую помощь, однако было уже поздно.

В СКР по столице сообщили, что следователи и криминалисты ведомства уже проводят осмотр места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В социальных сетях местные жители пишут, что люлька на доме висела еще с начала лета и ей активно пользовались. Разлетевшимися осколками немного задело припаркованное на обочине авто.

Ранее KP.RU писал, что рабочий погиб после падения со строительных лесов в Москве.