Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира Фото: REUTERS

Владимир Путин во время выступления на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», заявил, что Москва на сегодня признана одним из лучших мегаполисов мира. Он пожелал, чтобы столица и дальше развивалась.

Одним из факторов, который отметил президент России при обсуждении Москвы, стала дорожная инфраструктура. Проблемы, которые еще лет 10 назад считалось невозможно искоренить, сегодня вполне удачно решаются. Владимир Путин также обратил внимание на привлекательный внешний облик столицы.

Добиться этого удалось, в том числе, и благодаря использованию современных технологий.

— Можно только порадоваться и пожелать, чтобы в таком же ключе и дальше Москва и развивалась, под руководством мэра и его команды, — подытожил глава государства.

Ранее KP.RU писал, что россияне считают Москву лучшим городом для молодежи.