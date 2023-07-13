Что произошло за день 13 июля в Москве: главные новости

Путин согласился с мнением, что Москва стала одним из лучших мегаполисов мира Фото: REUTERS

Владимир Путин признал, что Москва стала одним из лучших городов мира. Столица обогнала другие мегаполисы по многим показателям. Судить о том, как развивается главный российский город, можно как минимум по дорожной ситуации, отметил президент. Если 10 лет назад считалось, что избавиться от проблем в этой сфере просто невозможно, сегодня процесс в этом направлении активно ведется.

Ранее Роспотребнадзор нашел неудовлетворительными пробы воды из мест купания пляж «Динамо» и на Головинских прудах. В связи с этим введен временный запрет на отдых в указанных локациях. Его нарушение может привести к заражению опасными заболеваниями, отметили в ведомстве.

Ночью в машине посольства КНДР в Москве обнаружили уроженца Северной Кореи с ножевыми ранениями. Его госпитализировали. Что случилось с мужчиной, до сих пор остается неизвестным.

Трагедия произошла вечером, 13 июля, на улице Строительной, 36. Там с высоты упала строительная люлька. Монтажник, который ремонтировал фасад и в момент ЧП находился в той самой люльке, погиб.