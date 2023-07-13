Квантовые технологии в ближайшие пять-семь лет могут внедрить в сферу городского хозяйства Москвы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В московском ЦМТ продолжается Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». 13 июля при участии президента Владимира Путина состоялось пленарное заседание. В нем также участвовал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города сообщил, что в столице сейчас создается квантовый кластер. Это будет центр профильных исследований и разработок. Базой для него станет «Сколково».

— Квантовые технологии активно используются в автомобильной, фармацевтической и медицинской промышленности, авиа- и ракетостроении, микроэлектронике, сельском хозяйстве и информационных технологиях. За последние годы в столице мы запустили ряд научно-технологических акселераторов и успешно реализовали множество пилотных проектов в этой сфере. У нас сосредоточены ведущие профильные научные центры и предприятия, — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский объяснил, как подобные наукоемки разработки могут быть использованы в для улучшения жизни москвичей.

— Мы полагаем, что в течение 5-7 лет квантовые технологии станут обыденными и понятными и мы сможем достаточно быстро внедрять их в те сферы городского хозяйства, где требуется анализ больших данных, массивов информации, которые сейчас не могут быть проанализированы с помощью классических инструментов. Это, например, образование, здравоохранение, транспорт, безопасность.

Овчинский также разобрал применение подобных технологий на примере. Сегодня в метро есть системы видеонаблюдения, совмещенные с технологиями распознавания лиц. Их используют, чтобы выявлять нарушителей среди огромного числа пассажиров. В теории можно задействовать квантовые технологии, чтобы ускорить процесс анализа собираемых данных. Ведь тот же квантовый компьютер, в отличие от обычного, обрабатывает значения не по отдельности, а сразу. То есть для решения одной задачи обычному устройству потребуется значительно больше времени, чем квантовой системе. Подобные решения можно встроить в существующую IT-систему города.

На базе нового кластера в Москве будут созданы лаборатории, научные группы Российского квантового центра, откроются стартапы и мелкосерийные производства квантовых продуктов. Инвестиции в проект превышают 6,5 млрд рублей. Все работы завершат к концу следующего года.