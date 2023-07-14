Минувший четверг в Москве стал самым холодным и дождливым днем июля в 2023 году Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Четверг, 13 июля, в Москве оказался самым холодным и самым дождливым днем июля 2023 года. Об этом рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Всего за сутки в столице выпало 21 мм осадков, что составляет почти четверть месячной нормы.

При этом на ВДНХ зафиксировали максимальную температуру всего лишь в 16 градусов выше нуля.

— А всему виной фронт окклюзии, который обострился за счет порции тепла с юго-востока и увеличения температурных контрастов, — отметила синоптик.

Наиболее сильные дожди прошли в Зеленограде, где выпало 25 мм осадков. В Московской области самые обильные осадки наблюдали в Дмитрове. Там зафиксировали 26 мм.

Ранее KP.RU писал, что днем и ночью 14 июля в столице продолжат идти дожди. Они будут носить кратковременный характер.