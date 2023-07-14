МегаФон усилил мобильную сеть в Парке Горького в преддверии музыкального фестиваля

МегаФон улучшил связь в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горькогo, где 15 и 16 июля пройдет один из крупнейших музыкальных фестивалей этого лета. Десятки тысяч участников смогут совершать звонки и пользоваться высокоскоростным интернетом независимо от уровня нагрузок.

Парк Горького — одно из самых популярных в столице мест отдыха. МегаФон уже обеспечивает качественную связь и быстрый интернет на территории всего паркового комплекса, что позволяет справляться с нагрузками и в праздничные даты, например, в день главного городского выпускного, который в этом году прошел 1 июля.

С учетом большого числа посетителей фестиваля МегаФон принял решение дополнительно усилить мобильную связь в зоне его проведения и установил на площадке передвижную мобильную базовую станцию. В результате ёмкость сети увеличилась на 20%, ее пропускная способность была расширена за счет усиления частотного диапазона LTE 2600. Как отмечает оператор, он обеспечивает максимальные скорости даже при повышенной нагрузке на мобильную сеть.