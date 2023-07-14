Сергунина: Библиотеки и культурные центры ждут москвичей на летние интенсивы

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Москвичи могут стать участниками познавательной программы «Культлето». Она проходит в столице с июня по август. В городских библиотеках и культурных центрах для этого создано более 200 пространств.

«До конца августа запланировано более 400 занятий. Большинство проходит в формате интенсивов - это уроки в группах по 15–20 человек. В программе предусмотрены направления на любой вкус и возраст: рисование и фотография, литература и программирование, хореография, декоративно-прикладное искусство и многое другое», — отметила Наталья Сергунина.

Нужное мероприятие легко выбрать на сайте программы - по округу, району, ключевым словам или месту проведения. Есть и справочная информация для каждого события - что ждёт посетителей, куда и когда приходить, есть ли ограничения по возрасту. Перед визитом лучше заранее уточнить по телефону в самом учреждении наличие свободных мест.

КОНКРЕТНО

С 18 по 20 июля:

- на площадке территориальной клубной системы «Солнцево» состоится интенсив «Мягкая игрушка на память». В нем смогут участвовать взрослые в возрасте от 18 до 50 лет. Их научат мастерить поделки из остатков ткани или отслуживших свой срок вещей;

- в культурном центре «Восход» проведут трехдневный курс по песочной анимации «Волшебные мультфильмы из песка»;

- в Центральной городской молодежной библиотеке имени Светлова дети в возрасте от 5 до 10 лет освоят азы техники рисования разными подручными предметами, например, листьями.

• С 19 по 21 июля в территориальной клубной системе «Спутник» дети от 5 до 14 лет смогут посетить серию занятий по вокалу «Поем вместе!».

• С 20 по 22 июля в Центральной городской деловой библиотеке состоятся занятия для тех, кто хочет обучиться игре в шахматы.

• С 24 по 27 июля на площадке территориальной клубной системы «Оптимист» дети от 6 до 12 лет смогут узнать много нового в «Лаборатории интересных фактов. Узнавай и создавай!».

• С 24 по 26 июля в Доме культуры «Юность» учеников 12–17 лет научат писать кистью китайские иероглифы.

• С 24 по 28 июля в Доме культуры «Нагорный» проведут танцевальный марафон для юношей и девушек в возрасте от 12 до 16 лет.

• С 25 по 27 июля в библиотеке №245 проведут три занятия «Создай свой кроссворд» для тех, кто любит головоломки.