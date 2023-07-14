Будущие контрактники назвали пример воевавших с фашистами дедов своей мотивацией

Будущие контрактники готовы отправиться в зону СВО. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ.

В единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту ежедневно приходят люди, желающие записаться в армию и отправиться в зону СВО. Посетители центра на улице Яблочкова рассказали журналистам, почему они приняли это важное решение. По словам новобранцев, их главный мотив – патриотизм и любовь к Родине. Их также вдохновляет пример дедов, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«У меня очень сильная мотивация. Я давно к этому шел, готовился. Эта мотивация у меня с собой. Ее дал мне мой дедушка. Это медаль за победу над Германией. Именно сейчас в этот момент мы нужны своей стране», - сообщил один из добровольцев.

Еще один будущий контрактник говорит, что, как и его дедушка, он не может оставаться в стороне и идет защищать Россию.

«Я патриот своей страны. Я не первый раз защищаю Родину. Два месяца дома побыл, а сейчас еду обратно. Это мой долг. У меня дед воевал», - подчеркнул новобранец.

Единый пункт отбора контрактников в Москве расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Здесь будущие военные могут пройти медицинскую комиссию и собеседование. Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна, он работает каждый день без выходных и перерывов на обед. Оформить все необходимые документы можно в одном месте в среднем за три часа.

В ряды вооруженных принимаются люди от 18 до 60 лет. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. В столичный пункт могут обращаться не только москвичи: контракты заключают и с жителями других регионов, и с иностранными гражданами. Иностранцы, вступившие в ряды вооруженных сил, могут оформить российское гражданство в упрощенном порядке.

Врачи проверяют здоровье потенциальных военнослужащих с учетом данных их электронных медицинских карт. Если у кандидата есть какие-то противопоказания для службы, медики сразу видят это в истории болезни. Кроме медицинского осмотра посетители проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Перед отправкой в зону СВО контрактники проходят профессиональную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Пункт работает ежедневно, без обеда и выходных. Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.