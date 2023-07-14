К юбилеям Высоцкого и Гайдая в парке «Зарядье» пройдут «Киновыходные» Фото: пресс-служба парка «Зарядье»

На выходных, 15 и 16 июля, в парке «Зарядье» в Москве организуют культурную программу «Киновыходные». Ее приурочат сразу к двум юбилеям — 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого и 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая. О предстоящих мероприятиях жителям столицы рассказали на официальном портале мэра Москвы.

С 12 до 23 часов жителей и гостей столицы ждут театрализованные представления и показы любимых картин. Будут звучать знаменитый песни Высоцкого, посмотреть фильмы Гайдая.

Субботу решили посвятить поэту, актеру театра и кино, автору-исполнителю песен Владимиру Высоцкому. Он родился в Москве и очень любил этот город. В своих произведениях он много раз упоминал столицу.

В воскресенье начнется программа «Разговор со счастьем», посвященная великому режиссеру Леониду Гайдаю. Он родился на Дальнем Востоке, но именно в столице провел большую часть жизни.

Ранее KP.RU рассказывал, какие еще мероприятия можно посетить в Москве 15 и 16 июля.