Собянин: Агентство креативных индустрий поддержало более 4 тысяч предпринимателей

Ярмарка современного искусства blazar проходит при поддержке московского Агентства креативных индустрий. Фото: Telegram-канал Сергея СОБЯНИНА.

Столичное Агентство креативных индустрий (АКИ) отмечает трехлетие со дня основания. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале рассказал, что было сделано за это время для развития творческой жизни города.

«Агентству креативных индустрий - три года. За это время АКИ поддержало свыше 4 тысяч предпринимателей, провело порядка 40 крупных мероприятий и конкурсов. Более 26% представителей креативных отраслей со всей России работают именно в Москве», - написал столичный градоначальник.

Сергей Собянин сообщил, что наиболее активно в Москве развиваются сферы дизайна, моды, легкой промышленности, кино и анимации. Для творческих предпринимателей Агентство придумало и запустило проекты «Фабрика дизайна», «Дизайн-цех», «Арт-фабрика», «Фабрика легпрома», «Арт.Практикум» и «Российская креативная неделя. Москва Фест». Кроме того, агентство оказывает поддержку ярмаркам современного искусства, которые проходят в столице: blazar, Cosmoscow и «Арт Москва». На них начинающие художники и маститые мэтры могут бесплатно выставить свои работы и заработать на их продаже.

«В июле этого года запущена платформа «Центр материалов» - первая в России интернет-площадка для дизайнеров и производителей материалов из разных стран. В апреле стартовал курс по изучению интеллектуального права для столичных топ-менеджеров сферы креативных индустрий «ПРО.Креатус». Сейчас идет набор на второй поток», -рассказал Сергей Собянин.

Агентство оказывает креативным проектам и финансовую поддержку, например, выделяет гранты на образование и оборудование. В 2022 году больше половины столичных кинотеатров получили помощь в на общую сумму в 300 миллионов рублей. Благодаря этой поддержке Москва полностью сохранила кинозалы для зрителей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в технологических конкурсах Московского инновационного кластера приняли участие более 700 проектов. Глава города отметил, что половина из протестированных решений уже нашла применение на крупных предприятиях. С 2020 года на платформе i.moscow Московского инновационного кластера было проведено 26 технологических конкурсов. Они охватывали самые востребованные направления, такие, как инновации в образовании, здравоохранении, агропромышленном комплексе, туризме, транспорте, промышленности, автомобилестроении, производстве беспилотников, обеспечении мобильной связи нового поколения.