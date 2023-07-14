Из-за трагедии в Москве на следующий год перенесли фестиваль сидра

Организаторы фестиваля сперва перенесли его на 15 июля, а в итоге мероприятие в этом году в столице отменили вообще. Фото: Shutterstock

- Фестиваль сидра переносится на 2024 год. Это наилучшее решение сейчас для всех нас – немного подождать и провести полноценный большой и красивый фестиваль летом следующего года, - такое сообщение появилось на сайте мероприятия.

Напомним, изначально фестиваль в московском парке «Останкино» должен был пройти 17 июня. Но незадолго до этого по стране пошла волна отравлений напитком под брендом «Мистер Сидр». По последним опубликованным данным, от него погибли почти четыре десятка человек, пострадали – более сотни. И хотя следователи почти сразу выяснили, что к настоящему сидру напиток, который пили жертвы, не имел никакого отношения, а в Москве следов «Мистера Сидра» после волны проверок найти не удалось, репутация напитка была изрядно подмочена.

Организаторы фестиваля сперва перенесли его на 15 июля, но место проведения до последнего не сообщалось. В итоге мероприятие в этом году в столице отменили вообще. Похожий фестиваль анонсирован в сентябре в Санкт-Петербурге. Москвичам же придется ждать до 15 июня 2024-го. По словам организаторов, фестиваль намечен на эту дату, все билеты с 2023 года остаются действительными.