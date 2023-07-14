Собянин: Московский транспорт бесплатно перевез почти полмиллиона детей в музеи и выставочные залы

Около 480 тысяч учащихся перевезли автобусы «Мосгортранса» в рамках проекта «Музеи — детям». Фото: Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Московские школьники могут не только бесплатно познакомиться с историческими артефактами и живописными полотнами, но и с комфортом добраться до выставочных залов. Более 950 образовательных учреждений столицы могут заказать бесплатные автобусы в рамках проекта «Музеи - детям». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Автобусы Мосгортранса перевезли 480 тысяч детей и подростков за прошедший учебный год в рамках проекта «Музеи - детям», - написал глава города.

Мэр напомнил, что программа действует с 2018 года. Любые столичные школы, колледжи и другие образовательные учреждения могут воспользоваться бесплатным транспортом и отвезти ребят на выставки.

«Ежедневно для таких поездок готовы от 75 до 100 автобусов - за неделю нужно подать заявку. Раньше оформить ее можно было только на следующий месяц. Число образовательных организаций, у которых есть возможность воспользоваться этой услугой, постоянно растет - их уже больше 950», - отметил Сергей Собянин.

По словам мэра, в список экспозиций, куда московские школьники могут попасть бесплатно, входят более 110 государственных музеев и выставок, негосударственных и ведомственных организаций.

Ранее Сергей Собянин поздравил учеников московских школ искусств с победой в Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Столичные школьники показали отличные результаты в творческом состязании, заработав 22 призовых места. Основную победу одержали пятеро юных москвичей. В федеральном конкурсе принимали участие лучшие ученики и студенты творческих образовательных учреждений со всей России. Сергей Собянин подчеркнул, что конкуренция была действительно большой, и участники выступали с огромной отдачей.

«Спасибо педагогам, наставникам, которые вкладывают в каждого ученика частичку души. Это и дает такие замечательные результаты», - отметил глава города.