В Москве обвиняемого в хищении денег дольщиков мужчину заключили под стражу Фото: "КП" Архив

Тушинский районный суд Москвы заключил под стражу мужчину, которого обвиняют в хищении денежных средств дольщиков. Как рассказали в прокуратуре столицы, речь идет об обманутых участников долевого строительства клубного дома «Октябрь» на улице Народного Ополчения.

Следствие выяснило, что 40-летний мужчина совместно с соучастниками в период с ноября 2015 года по апрель 2023 года решил поучаствовать в афере. Сообщники заключили с не менее 400 гражданами договоры о долевом участия в строительстве и договоры уступки прав требований для приобретения помещений клубного дома «Октябрь».

При этом обязательства по строительству объекта и сдаче его в эксплуатацию сообщники не выполнили. Полученные от дольщиков деньги они потратили.

Мужчине, который оказался бенефициаром АО «Управление заказчика «Норд-Инжиниринг», предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. На судебном заседании обвиняемый признал свою вину. Он возражал против заключения под стражу, но суд встал на сторону обвинения.

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