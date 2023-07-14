«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за тумана в ночь на 15 июля Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение актуально с 21 часа пятницы, 14 июля, и до 9 утра 15 июля, субботы. Об этом сообщает Гидрометцентр России на своем сайте.

Предупреждение действительно как для Москвы, так и для Московской области. Отмечается, что туман будет не повсеместным. До 21 часа вечера текущего дня особых опасностей от погоды ждать не стоит.

«Желтым» называют второй уровень погодных предупреждений. Он означает потенциально опасную погоду.

Ранее KP.RU писал, что к выходным в столице распогодится. Как рассказала синоптик Татьяна Позднякова, ожидается повышение температуры до 24 градусов выше нуля. При этом 13 июля стало самым холодным днем текущего месяца. Температура воздуха не превышала 16 градусов. Также за четвергом закрепился и рекорд по осадкам.