Расписание поездов на будущем D4 в Москве изменят в ночные часы с 17 по 19 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 21:00 до 5:20 с понедельника на вторник (17-18 июля) и со вторника на среду (18-19 июля) значительно изменится расписание поездов на западном радиусе будущего D4. Как рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, это необходимо для подготовки к запуску диаметра.

В эти промежутки часть поездов отменят, в частности — все, которые должны ходить в сторону Москвы. Они будут следовать от и до Лесного городка и Солнечной. Интервалы движения на участке Толстопальцево — Нара увеличат до двух часов. Таким же образом увеличат промежутки между транспортом и на других направлениях.

В это время будут готовить к запуску D4. Специалисты модернизируют систему управления движением на всем направлении.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на три месяца ограничат движение на улице Нижние Мневники из-за строительных работ.