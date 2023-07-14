Гепатолог Вялов предупредил об опасном сочетании алкоголя и цитрусовых Фото: Shutterstock

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал, с чем не стоит сочетать алкоголь. В запретный список попали цитрусовый сок, жирные и острые продукты, а также в некоторых случаях десерты, передает слова специалиста Москва 24.

Алкоголь не следует сочетать с соком цитрусов, так как в таком случае усиливается негативное влияние спиртного на печень и организм в целом.

Острые продукты разъедают слизистую, делают ее более проницаемой для алкоголя — тот быстрее всасывается. Таким образом организм получает мгновенный удар.

— Если человек съест более 100 граммов жирной пищи вместе с алкоголем, то это сделает сок поджелудочной железы более густым. Все забьется, и возникнет панкреатит, — рассказал Сергей Вялов.

С десертами все не так страшно. И все же сладкое лучше не есть вместе с напитками, содержащими дрожжи — это пиво, а также ром, коньяк и другие. Иначе съеденное и выпитое начнет бродить в желудке и приведет к диарее и, в худшем случае, — к воспалению.

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