Вице-мэр Ефимов: открыт прием заявок на премию в области будущих технологий «Вызов»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В Москве основана новая национальная премия «Вызов» — в честь десятилетия науки и технологий. О ее запуске было объявлено на Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», который сейчас проходит в столице. Награждать будут за фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, которые меняют современную науку и жизнь людей. Лауреатами станут ученые, изобретатели и инженеры. Учредителем премии выступает Фонд развития научно-культурных связей «Вызов», а партнеров — правительство Москвы.

— Москва – главный центр развития научной и инженерной мысли в стране. Из почти четырех тысяч производств города каждое третье в настоящий момент является высокотехнологичным. На них трудятся свыше 720 тысяч человек, среди которых тысячи талантливых изобретателей. Их разработки сегодня используются во всех сферах: от ЖКХ до промышленности. Город активно поддерживает ученых и инженеров, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что у многих столичный предприятий есть собственные подразделения, которые занимаются исследованием и развитием.

— Так, на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» работают свыше 200 компаний, которые проводят исследования и ищут варианты практического применения своих прорывных идей в фармацевтике и производстве медтехники, микроэлектронике и фотонике, электромобилях, нанотехнологиях и современных материалах, энергоэффективных технологиях, IT. Общее количество их сотрудников составляет почти 15 тысяч человек, – сообщил Овчинский.

Заявки на премию принимают до 14 сентября 2023 года. Далее несколько этапов отбора претендентов и награждение лауреатов — 19 декабря. Планируется сделать премию ежегодной. Важный критерий участия: разработки должны иметь значительный потенциал для улучшения качества жизни, а горизонт практического внедрения составляет от трех до десяти лет. Награда победителям — премия в 10 млн рублей в номинациях «Перспектива», «Ученый Года», «Инженерное решение» и «Прорыв».