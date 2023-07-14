Что произошло за день 14 июля в Москве: главные новости

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана в ночь на 15 июля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, который опустится местами на столицу и Подмосковье около 21 часа в пятницу, 14 июля. Сохранится плохая видимость вплоть до 9 утра следующего дня.

Ранее стало известно, что 13 июля был установлен небольшой погодной рекорд: этот день стал самым холодным и дождливым с начала месяца. В Москве выпало в среднем 21 мм осадков, что составляет почти четверть от месячной нормы. Температура воздуха при этом не поднималась выше +16 градусов.

Два человека пострадали в ДТП с участием двух иномарок на МКАД в районе съезда на Лихачевское шоссе. Водитель «Ниссана» не заметил остановившийся на обочине из-за технической неполадки автомобиль, и врезался в него. Пассажирку японской машины и водителя другого транспорта, который в момент аварии находился на дороге, госпитализировали.

Также в столице задержали двух молодых людей. Ранее на Ореховом бульваре они подожгли чужой припаркованный мотоцикл и украли арт-объект лошади в натуральную величину.