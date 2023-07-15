Водитель легковушки сбил самокатчика на Ломоносовском проспекте в Москве

На месте ДТП работали оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Ломоносовском проспекте в районе дома 27к1 произошло ДТП: водитель легковушки сбил человека, пересекающего проезжую часть по пешеходному переходу на самокате. Информация о пострадавших уточнятся, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 15 июля.

На месте происшествия работали оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Движение на участке затруднено не было

В Дептрансе напомнили, что на пешеходном переходе нужно спешиваться с велосипеда/самоката и везти свое транспортное средство рядом с собой.

Ранее KP.RU писал, что два человека пострадали в ДТП с участием двух иномарок на 80-м км МКАД. Один из автомобилей остановился на обочине, водитель другой машины протаранил его. Пострадавших госпитализировали. Прокуратура САО контролирует установление всех обстоятельств случившегося.