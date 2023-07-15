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НовостиОбщество15 июля 2023 5:58

Кратковременный дождь и до +21 градуса ожидаются в Москве 15 июля

Порывы ветра будут достигать 5-10 м/c
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Небольшой дождь будет идти в столице и ночью

Небольшой дождь будет идти в столице и ночью

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве в субботу, 15 июля, прогнозируется облачная погода и кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до плюс 19-21 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба, что немного ниже нормы. Влажность – 94%. В городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на воскресенье характер погоды практически не изменится: небо затянут облака, а местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 13-15 градусов. Днем 16 июля столбики термометров покажут 23-25 градусов тепла. Несмотря на то, что в столице выглянет солнце, местами все же пройдут дожди.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за тумана в ночь на 15 июля. Предупреждение будет действовать до 9 утра.