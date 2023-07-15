Тематические карты «Тройка» выпустили к 100-летию Театра Моссовета

Лимитированные карты можно купить в кассах по продаже билетов на Кольцевой линии Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Москве выпустили тематические карты «Тройка», посвященные 100-летию Театра Моссовета, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Пассажиры смогут приобрести лимитированную «Тройку» в кассах по продаже билетов на Кольцевой линии метро. Тираж проездных ограничен.

В Дептрансе напомнили, что театр имени Моссавета – один из старейших театров столицы. В тетаре ставят легендарные спектакли: «Иисус Христос — суперзвезда», «Вишневый сад», «Шторм», «Петербургские сновидения» и прочее. Многие постановки уже давно полюбились москвичам.

«Мы поздравляем театр с юбилеем и выпускаем в его честь тематические карты «Тройка», - сообщил глава ведомства Максим Луксутов.

В Москве выпустили тематические карты «Тройка», посвященные 100-летию Театра Моссовета Фото: Департамент транспорта Москвы

Ранее KP.RU писал, что в Москве новые тематические «Единые» посвятили проекту «Активный гражданин». Тираж билетов – 200 тысяч экземпляров. Их можно купить на всех линиях метро.