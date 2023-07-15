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НовостиПроисшествия15 июля 2023 7:06

Женщина-самокатчик попала в больницу после ДТП на севере Москвы

Прокуратура ЗАО взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
ДТП произошло на Ломоносовском проспекте ночью

ДТП произошло на Ломоносовском проспекте ночью

Фото: прокуратура Москвы

В Москве ночью на Ломоносовском проспекте произошла авария: 26-летний водитель «Хендэ Элантра» сбил 25-летнюю женщину на самокате. Она пересекала проезжую часть на запрещающий знак светофора. Пострадавшую госпитализировали в больницу, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

На месте происшествия работали оперативные службы города. Прокуратура ЗАО контролирует установление всех обстоятельства ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Прокуратура и Дептранс Москвы напомнили всем участникам дорожного движение о важности соблюдения ПДД. Велосипедисты и самокатчики должны спешиваться на переходе и везти транспортное средство рядом с собой, а также пересекать дорогу на размещающий сигнал светофора.

Ранее KP.RU писал, что вице-спикер Госдумы РФ Чернышов попал в ДТП в Москве. В момент столкновения он находился на заднем сидении служебного автомобиля.