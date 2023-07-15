Тематический поезд о моде стран БРИКС запустили в метро Москвы

В вагонах можно узнать о модных тенденциях ЮАР, Бразилии, Китая, Индии и России Фото: Департамент транспорта Москвы

В Московском метрополитене запустили новый тематический поезд «Мода», посвященный главным модным событиям стран БРИКС и культурному сотрудничеству, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.

Пассажиры смогут узнать о высокой моде, стильных тенденция, известных дизайнерах Индии, Китая, Бразилии, ЮАР и России. Состав будет курсировать по Сокольнической линии на протяжении шести месяцев.

«Московский метрополитен развивается и как культурная площадка, поэтому мы рады запускать новые тематические составы», - отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU писал, что Дептранс выпустил новые тематические карты «Тройка» к 100-летию Театра Моссовета. Проездные можно купить в кассах Кольцевой линии метро, их тираж ограничен.