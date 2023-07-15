Собянин рассказал, как преобразились столичные районы Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково

Мэр Москвы рассказал, как преобразилась жизнь в трех западных районах столицы - Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково. Фото: sobyanin.ru

Станция метро «Аэропорт Внуково» будет готова до конца 2023 года, сообщил Сергей Собянин. Ее открытие позволит сократить время в пути и разгрузить Киевское и Боровское шоссе. В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы рассказал, как преобразилась жизнь в трех западных районах столицы - Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково. После того, как до этой части города дошло метро, транспортная ситуация в них радикально изменилась.

«Более 30 лет - с 1984 года - жители Солнцево, Ново-Переделкино и других районов запада Москвы ждали метро. Все эти годы им приходилось стоять в пробках на Боровском шоссе и МКАД, чтобы добраться до «Юго-Западной». В 2011 году мы приняли решение о строительстве Солнцевского радиуса. Спустя семь лет метро пришло в Солнцево и Ново-Переделкино. В составе 15-километрового участка от «Раменок» до «Рассказовки» открылось семь станций. Благодаря Солнцевской ветке жители Солнцево и Ново-Переделкино ежедневно экономят около часа личного времени, которое раньше они тратили на дорогу», - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

В сентябре этого года начнет работу четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4). Во время его строительства были обновлены старые остановки, которые сейчас превратились в современные городские вокзалы.

«Транспортное обслуживание районов улучшила реконструкция развязок на МКАД с Боровским и Киевским шоссе. Построена магистраль между Боровским и Киевским шоссе. Это один из участков трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Завершение ее строительства в 2026 году позволит автомобилистам удобно и быстро выезжать из западных районов на Московский скоростной диаметр и далее на юго-восток и север города», - рассказал Сергей Собянин.

В трех западных районах столицы проживают почти 280 тысяч человек. По словам мэра, созданию комфортного городского пространства уделяется большое внимание, и в этом городским властям активно помогают сами москвичи.

«Многие проекты подсказывают жители, которые хотят видеть свой двор, квартал, район более ухоженным и уютным. За последние годы благоустроили аллею славы во Внуково, аллею любви в Солнцево, сквер с эстрадной площадкой и перголой в Ново-Переделкино», - отметил глава города.

В местных парках появились новые зоны отдыха: возле Терешковского пруда установили ротонду, парковые скульптуры, качели, фонтан, проложили пешеходную дорожку. А у Мещерского пруда, где жители летом могут купаться, оборудовали скейт-площадку и зону для занятий спортом. В 2021 году в Ново-Переделкино был открыт один из крупнейших в столице спортивных центров - ледовый дворец «Арктика».

«Всего за несколько месяцев он стал центром спортивной жизни района. Здесь работают школы хоккея, фигурного катания, плавания. Занимаются спортсмены физкультурно-спортивного объединения «Хоккей Москвы». В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время дворец открыт для всех желающих», - сообщил Сергей Собянин, добавив, что каждый месяц в «Арктику» приходят более сорока тысяч человек.