Синоптик «Фобос» рассказал, когда в Москву вернется тепло

В Москву в понедельник вернется летняя погода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москву в понедельник, 17 июля, вернется теплая погода – воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале «Погода от шефа».

По словам синоптика, выходные в столице начались с совсем не летней погоды. В субботу утром столбики термометров показывали плюс 13-15 градусов, днем воздух прогреется лишь до 20 градусов тепла. Местами также пройдут дожди.

Однако в воскресенье непогода начнет отступать – 16 июля в столице будет сухо и тепло – плюс 22- 24 градусов. Жара вернется в столицу в начале рабочей недели. В понедельник, 17 июля, ожидается до плюс 27 градусов.

Ранее KP.RU писал, что минувший четверг в Москве стал самым холодным и дождливым днем июля. Так, 13 июля в столице выпало 21 мм осадков, а температура воздуха не поднималась выше плюс 16 градусов.