Москвичи оформили покупку и аренду у города 120 земельных участков в 2023 году

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о продаже и аренде у города земли москвичами за первое полугодие 2023-го. Всего было оформлено 120 участков. Их общая площадь - 16,4 гектара.

«Из них 114 объектов площадью 13,6 гектара предназначены для индивидуального жилищного строительства, - отметил заммэра. - Еще шесть площадью почти 2,8 гектара – для возведения коммерческих объектов».

В частности, бизнес взял в аренду по итогам открытых аукционов площадки под строительство двух торгово-бытовых сооружений, жилого комплекса, точки бытового обслуживания, магазина и гаража. Всего появится 42,48 тысячи квадратных метров недвижимости. При этом самым большим стал участок в 1,7 гектара в Зеленограде. На нем разместятся жилой комплекс и образовательное учреждение. Их общая площадь - 33 тысячи квадратных метров. Аренда ещё четырех участков была оформлена в Новой Москве. Один участок арендован в Западном округе города.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, с января по июнь этого года на аукционах или без торгов жители для последующего строительства частных домов выкупили у города 31 участок, площадь которых в целом составила более четырех гектаров. Кроме того, ещё семь участков всего в 0,9 гектара арендовали.

«Также собственники недвижимости выкупили 76 арендуемых ими участков площадью 8,6 гектара со скидкой 60 процентов от кадастровой стоимости», – добавил Гаман.

Напомним, на mos.ru можно посмотреть перечень земельных участков, выделенных городом для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Его постоянно обновляют. На сегодня здесь представлено 207 участков. Из 157 уже проданы или арендованы.

Подробнее об участках для аренды под ИЖС, лотовой документации, характеристиках объектов, процедуре городских торгов - на Инвестиционном портале города Москвы. После строительства и регистрации права собственности на дом арендатор вправе выкупить землю за 40 процентов от кадастровой стоимости.