Дополнительные входы в Московский зоопарк закрыли из-за непогоды

В Московском зоопарке из-за непогоды временно закрыли дополнительные входы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Московском зоопарке из-за непогоды временно закрыли дополнительные входы в зоосад. Об этом сообщил в телеграм-канале учреждения.

Так, до 16:00 не будут работать входы неподалеку от серых волков – на улице Большая Грузинская, дом 1, строение 103, около пешеходного перехода у моста ср Старой на Новую территорию, а также рядом с пандами – на улице Красная Пресня, дом 4. Ограничения снимут после четырех часов дня.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в субботу ожидается облачная погода и кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до плюс 19-21 градуса. Порывы ветра будут достигать 10 м/с. Теплая летняя погода вернется в столицу в понедельник – в этот день столбики термометров покажут плюс 27 градусов.