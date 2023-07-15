Москвичей пригласили на новую выставку в музее М.А. Булгакова

В Музее М.А. Булгакова открылась выставка «Пречистенка Михаила Булгакова». Фото:Е. Самарина. Mos.ru

В Москве в Музее М.А. Булгакова открылась выставка «Пречистенка Михаила Булгакова». Экспозиция посвящена близкому кругу писателя — философам, филологам, искусствоведам и художникам, которые жили в этом столичном районе, сообщили на сайте mos.ru.

В первом зале гости смогут узнать о 1920-х – периоде, когда Булгаков вошел в пречистенский клуб и нашел друзей. Второй зал рассказывает о темном периоде, когда многие оказались оторваны от своих домов, родных и близких.

Первая часть выставки посвящена друзьям Михаила Булгакова – литературоведу Николаю Лямину и его жене художнице Наталии Ушаковой, философу Павлу Попову, художнику и искусствоведу Борису Шапошникову, писателю Сергею Заяицкому и другим. Во второй части экспозиции посетители узнают, как сложилась судьба этих людей и самого Булгакова. Выставка будет открыта до 22 октября.

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