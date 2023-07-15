Почти на 85 улицах Москвы появится синяя дорожная разметка

Новые цвета для разметки появились в ПДД с 1 марта 2023 года Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на 84 улицах появится прерывистая дорожная разметка синего цвета, означающая зону платной парковки. Об этом сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, синюю разметку нанесут в центре города (54 адреса), ВАО (25 адресов), а также в ЮАО – на Даниловском Валу и Братеевской улице, СВАО – на Звездном бульваре и улице Добролюбова и в СВАО – на Бутырской улице. Водителям буде проще найти свободно место на парковке.

Новые цвета для разметки появились в ПДД с 1 марта 2023 года – ее уже нанесли по 30 адресам в центре и на востоке столицы. Кроме того, после зимы специалисты начали обновлять более 78 тысяч стрелок направления движения, 23 тысячи обозначений пешеходных переходов, около 300 «вафельниц», свыше девяти тысяч знаков «Осторожно, дети», стоп-линий, и прочее.

Ранее KP.RU писал, что расписание поездов на Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1 изменится до 16 июля. Часть электричек выведут из графика, часть поездов проследуют от/до Лобни.