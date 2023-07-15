В Главархив Москвы поступило 80 любительских пленок 1990-2000 годов

Туристы у здания Самарского академического театра драмы имени М. Горького. Автор неизвестен. Самара. 200-е годы. Главархив Москвы.

Главархив Москвы получил около 80 цветных пленок и негативов конца 1990-х — начала 2000-х годов. Их предоставила жительница столицы в рамках акции «Московская фотолетопись», сообщили на сайте mos.ru.

В коллекцию входят видовые и жанровые снимки, сделанные во время путешествий по Москве, Казани, Санкт-Петербургу, Волгограду, Крыму, Карелии и другим российским городам. Среди фотографий также есть снимки членов семьи москвички во время застолий и торжеств, например, невеста в белом платье и молодожены на Поклонной горе.

Проект «Московская фотолетопись» является частью акции «Москва - с заботой об истории». Его запустили весной 2021 года при поддержке Главархива и центров госуслуг «Мои документы». Всего в рамках акции горожане передали свыше 4500 фотографий, сделанных в период советского времени и до 2000-х годов.

Ранее KP.RU писал, что москвичей пригласили на выставку «Пречистенка Михаила Булгакова». Экспозиция будет открыта до 22 октября.