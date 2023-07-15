Массовое ДТП произошло на 19-м км Минского шоссе в Москве

Несколько автомобилей столкнулись на Минском шоссе
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Москве на 19-м километре Минского шоссе произошла авария – столкнулись несколько автомобилей, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта в субботу,15 июля.
На месте происшествия работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.
В Дептрансе добавили, что движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.
Ранее KP.RU писал, что ночью 15 июля на Ломоносовском проспекте водитель иномарки сбил женщину на самокате. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. По данным столичной прокуратуры, женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. По факту ДТП организовали проверку.