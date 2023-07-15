Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июля 2023 14:08

Массовое ДТП произошло на 19-м км Минского шоссе в Москве

Информация о пострадавших уточняется
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Несколько автомобилей столкнулись на Минском шоссе

Несколько автомобилей столкнулись на Минском шоссе

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на 19-м километре Минского шоссе произошла авария – столкнулись несколько автомобилей, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта в субботу,15 июля.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что ночью 15 июля на Ломоносовском проспекте водитель иномарки сбил женщину на самокате. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. По данным столичной прокуратуры, женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. По факту ДТП организовали проверку.